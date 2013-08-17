أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

استمرار التسجيل بالمعهد الصناعي ببريدة

Google+ Print
استمرار التسجيل بالمعهد الصناعي ببريدة استمرار التسجيل بالمعهد الصناعي ببريدة

 عثمان الشلاش (بريدة)

أوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي في بريدة المهندس عمر العلويط أن القبول بالمعهد للفصل الأول من العام التدريبي 1434/1435هـ مازال مستمرا، وذلك عبر الإنترنت بموقع المؤسسة أو بالحضور لمقر المعهد في بريدة، إدارة خدمات المتدربين.وأشار مدير المعهد إلى أن المتدرب يحصل على مكافأة شهرية طوال مدة البرنامج وقدرها (800ريال)، بالإضافة لتحمل المعهد لكافة نفقات التدريب من مواد خام ومعدات، والمستندات المطلوبة للتسجيل هي الشهادة الأصلية للمتقدمين على الدبلوم الصناعي وصورة الشهادة للمؤهل الدراسي مع الأصل للمطابقة للبرامج المهنية وصورة لبطاقة الأحوال مع الأصل للمطابقة، وصورتان شمسيتان حديثتان مقاس 4×4.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية