استمرار التسجيل بالمعهد الصناعي ببريدة

عثمان الشلاش (بريدة)

أوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي في بريدة المهندس عمر العلويط أن القبول بالمعهد للفصل الأول من العام التدريبي 1434/1435هـ مازال مستمرا، وذلك عبر الإنترنت بموقع المؤسسة أو بالحضور لمقر المعهد في بريدة، إدارة خدمات المتدربين.وأشار مدير المعهد إلى أن المتدرب يحصل على مكافأة شهرية طوال مدة البرنامج وقدرها (800ريال)، بالإضافة لتحمل المعهد لكافة نفقات التدريب من مواد خام ومعدات، والمستندات المطلوبة للتسجيل هي الشهادة الأصلية للمتقدمين على الدبلوم الصناعي وصورة الشهادة للمؤهل الدراسي مع الأصل للمطابقة للبرامج المهنية وصورة لبطاقة الأحوال مع الأصل للمطابقة، وصورتان شمسيتان حديثتان مقاس 4×4.