جامعة الإمام تواصل اجتماعاتها التحضيرية لمؤتمر اتحاد جامعات العالم الإسلامي

أحمد الحذيفي (الرياض)
تواصل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اجتماعاتها برئاسة مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل لاجتماعات اللجنة التحضيرية لاستضافة مؤتمر اتحاد جامعات العالم الإسلامي الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتستضيفه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مطلع العام الهجري.وأشار الدكتور أبا الخيل إلى أن اتحاد جامعات العالم الإسلامي يعد من أكبر وأنشط الاتحادات الجامعية على مستوى العالم، منوها بأن هذا المؤتمر الذي تستضيفه الجامعة له أهمية على المستويين الإسلامي والأكاديمي لكونه أهم الأجهزة المرتبطة بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إسيسكو» التي تعمل في إطار «منظمة التعاون الإسلامي». كما شدد على ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر من أجل ظهوره بالمظهر اللائق، مشيدا بأهمية المؤتمر لما له من أهمية تنعكس على دور المملكة ومكانتها العالمية والدينية في نفوس المسلمين عامة.واعتبر الدكتور أبا الخيل تلك الاستضافة تأكيدا للدور الريادي والموقع المتميز الذي تحتله المملكة على المستويين الإسلامي والعالمي، وما تحظى به حكومتنا الرشيدة من مكانة عظيمة ومرموقة حظيت ولا تزال بتقدير الجميع لمواقفها الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.كما أكد أن هذه الرعاية تعد إحدى الخطوات المهمة التي لها دلالتها، خاصة في ظل ما يمثله المؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، الذي يتشكل من رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الاتحاد التي تزيد عن 300 جامعة ومؤسسة علمية، ولكونه أهم الأجهزة المرتبطة بالمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة «إسيسكو» التي تعمل في إطار «منظمة التعاون الإسلامي»، إذ يعد أهم وأنشط الاتحادات الجامعية على مستوى العالم الإسلامي. كما أوضح مدير جامعة الإمام أن تنظيم دورة استثنائية للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي يوم الأحد 21/1/1435هـ الموافق 24/11/2013م، سيكون تمهيدا لعقد المؤتمر العام.من ناحية أخرى، يرعى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، الذي ترعاه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمعهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب، خلال الفترة: 22 ــ 23/11/1434هـ الموافق 28 ــ 29/9/2013م.وأوضح مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن الملتقى يهدف إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة الترجمة والمترجمين، وتحقيق رؤية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في خدمة الوطن داخليا والمجتمعات الإسلامية والعربية خارجيا، وكذلك تفعيل بعض توصيات مؤتمرات الترجمة الهادفة إلى التعاون والتنسيق بين الدول العربية وتبادل الأفكار والخبرات وتوحيد الجهود، والحفاظ على الهوية واللغة العربية، وتكاتف الجهود لتوطين العلوم والمعارف وتعزيز مكانة اللغة العربية بين اللغات، وبحث سبل التعاون والتنسيق بين دول الخليج في مجال الترجمة والتعريب، وكذلك توحيد الجهود والمفاهيم لتجنب ازدواجية المعايير وتكرار العمل، وتشجيع القراءة والإقبال على الكتب العربية من خلال الترجمة.وأضاف «الملتقى يسعى للمساهمة في رفع مستوى جودة المواد المترجمة من حيث الموضوع وسلامة اللغة، إضافة إلى بحث سبل رفع كفاءة المترجمين وتشجيعهم، وبحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة الترجمة وتطويرها، والاهتمام بحقوق المترجمين وتثقيفهم بما لهم وما عليهم، وتحديد نسب واضحة للموازنة بين الجهود المبذولة في ترجمة الإنتاج العلمي القديم والإنتاج العلمي الجديد.من جانبه، أوضح عميد معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور أحمد بن عبدالله البنيان أن الملتقى سيشمل أربعة محاور، الأول هو: التعاون بين الدول الخليجية في الترجمة والتعريب، والمحور الثاني يتحدث عن التجارب الخليجية في دراسات الترجمة والتعريب، والمحور الثالث يسلط الضوء على (المترجمين)، أما المحور الرابع فسيناقش (الترجمة والتعريب) وسيندرج تحت كل محور عدد من الموضوعات.ودعا الدكتور البنيان كافة مراكز ومعاهد وكليات الترجمة السعودية والخليجية الراغبة في المشاركة في الملتقى التواصل مع المعهد من خلال موقعه الإلكتروني (tai.imamu.edu.sa) أو عبر البريد الإلكتروني للمعهد (tai@imamu.edu.sa).