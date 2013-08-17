ديكور المنزل يكشف أناقة المرأة

نصحت النساء بعدم تغيير الأثاث سنويا.. عمره قمصاني:
منى الشريف (جدة)
كشفت مصممة الديكور عمرة قمصاني أن المرأة السعودية والخليجية بصفة عامة تمتاز بحس راق في اختيار أثاثها وان ذلك نابع من الطبيعة الفطرية للنساء الخليجيات المحبات للإبداع في تصميم الملابس والديكور.وبينت قمصاني الحاصلة على البراند العربي في مجال تصميم الديكور أن اروبا تحتكر الماركات بحجة التصنيع رغم أن هناك مبدعين عربا في مجالات تصميم الأثاث وهم لا يقلون عن نظرائهم العالميين.وأضافت أن موديلات الأريكة الطويلة والكراسي المهدبة بالريش وشموع الأركان مع لبوس التيفاني والأصفر اكتسحت صوالين العائلات في الوقت الراهن. وتابعت قمصاني أنها سجلت أول ماركة مفروشات عربية سعودية في 28 دولة أوروبية وعربية، واعتمدت كعلامة تجارية عالمية للخروج بمنتجات جديدة في صناعة الأثاث والمفروشات العربية بالمعارض الدولية. وأضافت قمصاني بقولها تعلمت من والدي منذ الصغر ان انجز في البيت او في المدرسة الى ان دخلت مجال الأعمال وانا افكر في الإنجاز حتى في بيتي ومع ابنائي وتعملت ان لا اكون من فئة الاتكالية.وقالت عن حياتها الأسرية «تزوجت في الثانوية ودخلت معمعة الأمومة مبكرا ولكن ذلك لم يحد من قدرتي على العطاء». وأضافت عندما كنت ادرس ادارة الأعمال كان علي ان أطبق الذي درسته ورحت لصوالين التجميل ولكن لم تواكب طموحي في حال ان السوق متشبع بالكوافيرات وعندما حاولت اطبق اللغات عرفت ان مجالها لابد من السفر وانا لدي بيت وابناء ومستحيل فجاءت على بالي فكرة اقامة البيزنس.واستطردت قمصاني موجهة حديثها لربات البيوت لا انصح بتغيير الأثاث بل بتغيير رتوش بسيطة في الديكورات والألوان والإكسسوارات وتغيير الأثاث كل سنة يسبب للأسرة عدم استقرار ، والسؤال هنا كيف اغير شيئا او بحركة بسيطة استطيع تغيير انعكاسات جوهرية في الديكورات. وتابعت بقولها ميزة القطع التي حصلت على البراند العربي الأوروبي بها انها تعيش لسنوات اطول وتتعرض للصيانة والتجديد، ونحن في مرحلة يفترض ان نحتفظ بالقطع الثمينة.وتابعت قمصاني أنها تعمل على توظيف الفتيات السعوديات لاكتساب الخبرة وتحقيق طموحاتهن في التعاطي مع الديكور واللسمات الجمالية ولكن رغم ذلك فإن هناك فتيات كثيرات يتركن العمل بعد تدريبهن. وبينت أن السيدات غالبا ذوقهن اجمل في اختيار التصاميم وعندما يتعاند الرجل والمرأة نقف في الوسط. كثيرا ما يتعارض الرجل والمرأة عند الديكورات.وذكرت أنها سبق وأن جهزت فندقا من فئة أربع نجوم وثلاث نجوم كاملا بمكة وهناك فنادق خمسة نجوم جهزت اجنحة هذا المكتب الرابع وله خمس سنوات وانجزت مشاريع ابراج وجامعات اهلية ومشاريع كثيرة في المدينة. وأضافت اقوم بعمل لطالبات الجامعة وسيدات الأعمال وادربهن مباشرة وأتوقع مستقبلا للمكاتب الهندسية للفتيات.