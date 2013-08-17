تغريم مستوصف يديره طبيب بترخيص منتهٍ في الجوف

فوزي المحيسن (الجوف)

غرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بلجنة المخالفات الصحية، مستوصفا خاصا لطب الأسنان بسكاكا بمبلغ 10 آلاف ريال وقد صدر قرار المخالفة بموافقة جميع أعضاء اللجنة.وبين عضو اللجنة مدير الرخص الطبية بصحة الجوف زياد المشفي أن سبب المخالفة هو تشغيل المستوصف لطبيب أسنان منتهٍ ترخيص مزاولته المهنة بحجة أن أوراقه يتم استكمالها بهيئة التخصصات، وقد أحيلت إلى لجنة الهيئة الطبية ولجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة، وصدر قرار بمخالفة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، وذلك بناء على المادة الحادية والعشرين للمؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي «رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423هـ»، إلى جانب احتفاظ أطراف القضية بأحقية الاعتراض والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم رسميا بمضمونه.وأكد المشفي أن اللجنة وبتوجيهات مباشرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور عبدالله المعلم تواصل جولاتها بشكل مستمر لمراقبة القطاع الطبي الخاص والتأكيد على تطبيق الشروط والمواصفات لتقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب.