جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية المدارس

سميحة آل صمع (نجران)

تفقد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة نجران ناصر بن سليمان المنيع عددا من مدارس المنطقة بهدف الاطلاع على أعمال الصيانة التي تمت فيها ولضمان انطلاقة العام الدراسي الجديد وكافة المدارس مكتملة المتطلبات وفق المتاح من إمكانات.ورافق المنيع في زيارته مدير التشغيل والصيانة بالإدارة فيصل ورقش ومدير إدارة الإعلام التربوي حمد آل شرية، حيث شملت الجولة التي امتدت على مدى ثلاثة أيام مدرسة عمورية المتوسطة ومدرسة الإمام مسلم الابتدائية بحي الفهد والروضة الخامسة والثانوية الثامنة بحي الاثايبة والحادية والأربعين الابتدائية بحي الاثايبة ومدرسة الحسن بن الهيثم بحي الخالدية ومجمع مدارس البنات بحي العنبرة بالبلد القديم ومدرسة رجلاء الابتدائية بنات ومدرسة القابل الابتدائية للبنات والمدرسة السادسة الابتدائية للبنات بحي الفهد والابتدائية السابعة بنات بحي الضباط بالفيصلية ومدرسة بلال بن رباح الابتدائية بحي الشرفة ومجمع أبي عبيدة والمثنى بن حارثة ومدرسة عمر بن الخطاب بحي دحضة ومدرسة فلسطين الابتدائية بحي الجفجف. بالإضافة لعدد من المدارس الأخرى.وفي ختام جولته عبر المنيع عن سعادته بالجهود المبذولة من إدارتي المباني والصيانة مؤكدا أن كافة مدارس المنطقة على أتم الاستعداد لاستقبال أكثر من مائة ألف طالب وطالبة، متمنياً للجميع عاما دراسيا متميزا مفعما بالنشاط والمثابرة والإبداع.من جانبه أوضح مدير الإعلام التربوي حمد آل شرية أن الإدارة بذلت خلال الأشهر الماضية جهودا متواصلة، وتم تشكيل لجان من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتوفير كافة الإمكانات لذلك والتخطيط له لتحقيق مزيد من التألق والنجاح.