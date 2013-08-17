25 قرارا إداريا بتكليفات في جامعة الملك خالد

عبدالله القحطاني (أبها)

أصدر مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 25 قرارا إداريا تضمنت عدة تكليفات لكوادر الجامعة.وشملت التكليفات تكليف الدكتورة مها محمود عبدالعزيز داود بعمادة كلية العلوم والآداب بالمجاردة، تكليف الدكتورة أم علي يوسف عبدالجليل الخواجة بعمادة كلية المجتمع في محافظة رجال ألمع، الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر سليمان عبدالقادر برئاسة قسم الرياضيات بكلية العلوم والآداب في محافظة بيشة.كما شملت التكليفات الدكتور سيف الدولة فتح الرحمن الحاج بشير برئاسة قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بكلية العلوم والآداب في محافظة بيشة، الدكتور محمد بهاء الدين عبدالعاطي محمد برئاسة قسم الفيزياء بكلية العلوم والآداب في محافظة بيشة ، الدكتور محمد ناجي توفيق عطية السيد برئاسة قسم الأحياء بكلية العلوم والآداب في محافظة بيشة، الدكتور عبدالخالق عبد الهادي صالح القحطاني وكيلاً لكلية اللغات والترجمة للتطوير والجودة، المحاضر عمر عبد المعطي عمر احمد برئاسة قسم علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم والآداب في بالقرن، الدكتور طاهر محمد عبد الهادي محمد رئيسا لقسم اللغة الانجليزية في كلية العلوم والآداب في بالقرن، الدكتورة وجيهة محمد مرزوق رزق بعمادة كلية العلوم والآداب للبنات بتثليث، الدكتورة سميحة عبد الباقي تمساح حسن بعمادة كلية العلوم والاقتصاد المنزلي للبنات في بيشة، الدكتورة عبير محمد زكريا عبدالعزيز بعمادة كلية العلوم الطبية التطبيقية في بيشة، الدكتور حسين محمد حسين آل محيي رئيسا لقسم العلوم الاْجتماعية في كلية العلوم الطبية التطبيقية، الدكتور هاشم خصران عبدالله الزهراني رئيسا لقسم الأحياء في كلية العلوم، الدكتور أحمد محمد حسين الزيداني وكيلا لعمادة الدراسات العليا ، الدكتورة إيناس محمد حسن بسيوني برئاسة قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية في محائل عسير، الدكتورة منى محمد مجاهد البسيوني بوكالة الكلية في كلية العلوم الطبية التطبيقية في محائل عسير، الدكتور ثامر محمد نصر حفني برئاسة قسم الكيمياء الصيدلانية في كلية الصيدلة، الدكتور احمد عبد العظيم محمد صالح برئاسة قسم إصلاح الأسنان في كلية طب الأسنان، الدكتور عبدالباقي علي مصطفى عبدالله برئاسة قسم جراحة الفم والوجه والفكين في كلية طب الأسنان، الدكتور رأفي احمد توقو برئاسة قسم وقاية الأسنان في كلية طب الأسنان، الدكتور استيقن ابيمو بولا اودوسانيا برئاسة قسم التعليم الطبي للأسنان في كلية طب الأسنان، الدكتور عادل مصطفى عبد المنعم محمد برئاسة قسم الاستعاضة السنية في كلية طب الأسنان، الدكتور إبراهيم سليمان احمد الشهراني وكيلا للكلية للشؤون السريرية في كلية طب الأسنان ، الدكتور وائل عبدالعزيز السيد حسن المالكي وكيلا لكلية طب الأسنان للشؤون الأكاديمية في كلية طب الأسنان.