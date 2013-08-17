أمير تبوك يرعى دورات تعزيز الأمن الفكري 19 الجاري

تشمل مواجهة إثارة الفتن والتشكيك بثوابت الشرع المطهر
عبدالعزيز الرويلي (تبوك)
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تدشين دورات (دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري) التي تستهدف منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك، وذلك في قاعة مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة، وبحضور جمع من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة ومديري الإدارات الحكومية وجمع من المثقفين والمواطنين يوم الاثنين الموافق 19/10/1434هـ.وتتناول الدورات التي تستمر لمدة 4 أسابيع عدة موضوعات هي: تعظيم النصوص الشرعية، والموقف من الفتن وخاصة التكفير والاعتصامات والمظاهرات ونماذج من الآثار السلبية الخطيرة لها التي تدمر الفرد والمجتمع، وبناء الوطن والأمة من خلال إثارة الفتن والتشكيك بثوابت الشرع المطهر.وتأتي هذه الدورات داعية ومؤكدة للمحافظة على الأمن ووجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ما لم يأمروا بكفر بواح ووجوب الوقوف صفا واحدا لنبذ الإرهاب بأنواعه التي ترهب الأبرياء، كما تشمل الدورات دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع من خلال أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، كما تشمل أنشطة هذه الدورات نشر فتاوى العلماء بهذا الصدد وتبيين جهود المملكة العربية السعودية من خلال حرصها على تطبيق ما جاء في الكتاب والسنة ونصرتها لقضايا المسلمين.وسيحاضر في هذه الدورات مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والأكاديميين المتخصصين بقضايا الأمن الفكري مع مشاركة الجهات الحكومية الأخرى التي تعنى بهذا الجانب من خلال تفعيل الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة.