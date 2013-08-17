9 وفيات و283 مصابا في حوادث العيد

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)
سجلت محافظة الطائف خلال الأيام الثلاثة الأولى من إجازة عيد الفطر المبارك 9 وفيات و283 إصابة، وتصدرت حوادث الألعاب النارية الإحصائية، يليها حوادث السيارات. وكشفت مصادر «عكاظ» وفاة 7 حالات بسبب الحوادث المرورية بينهم 5 من عائلة واحدة، في حين تسبب الألعاب النارية في مصرع طفل في الـ13 من عمره، وآخر في العقد الثاني. وبينت المصادر أن الإصابات بسبب الألعاب النارية تمثلت في حروق وإصابات في الوجه، حيث فقد أحد المصابين إحدى عينيه بسبب الألعاب النارية، إذ لازال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان استقبال أقسام الطوارئ في مستشفيات الطائف 17 حالة بينها 12حالة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أعمارهم تتجاوز 15سنة، و5حالات في الملك فيصل وذلك نتيجة العبث بالألعاب النارية.