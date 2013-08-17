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«الأدبي» ينظم ندوة «أعياد الطائف قديماً»

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«الأدبي» ينظم ندوة «أعياد الطائف قديماً» «الأدبي» ينظم ندوة «أعياد الطائف قديماً»

 عكاظ (الطائف)

ينظم نادي الطائف الأدبي غدا، ندوة ثقافية بعنوان (أعياد الطائف قديما) وذلك بمقر النادي بالفيصلية عقب صلاة العشاء، حيث سيتحدث فيها المؤرخ عيسى القصير عن أبرز مظاهر العيد في الطائف خلال العقود الماضية التي كانت من أبرز سمات المجتمع الطائفي.وتقام الأمسية التي يديرها صالح الثبيتي ويشارك فيها عدد من الشعراء بقصائد عن العيد في المنتدى الثقافي للنادي الذي تم إنشاؤه مؤخرا وتعد هذه الفعالية باكورة فعالياته.وأبان رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد أن الفعالية تتزامن مع حفل المعايدة السنوي الذي يقيمه النادي للمثقفين والمثقفات وأعضاء الجمعية العمومية، داعيا المثقفين والمثقفات إلى حضور حفل المعايدة والندوة الثقافية.

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