هروب مقاول تنفيذ المركز الحضاري في القوز

عبدالله الفقيه (القنفذة)
شكا رئيس بلدية القوز المهندس ابراهيم محمد الفقيه من معاناة البلدية من تعثر بعض المشاريع التي توافق عليها أمانة محافظة جدة، محملا مقاولي هذه المشاريع مسؤولية تعثرها.وبين المهندس الفقيه أن المقاولين يتقاعسون في تنفيذ بعض المشاريع مشيرا الى ان مقاول مشروع المركز الحضاري بالقوز الذي بلغت تكلفته 4 ملايين ريال قد هرب من تنفيذ المشروع بعد البداية المتواضعة له، مشيرا إلى أن البلدية خاطبت أمانة جدة بتعثر مشروع المركز الحضاري بالقوز لأخذ العقوبات بحق هذا المقاول.وأفاد الفقيه أن بلدية القوز نفذت اكبر شبكة طرق لربط القرى التابعة للبلدية ببعضها حيث تم الانتهاء من ربط القوز بقرى المحاسنة وقرى عنيكر وربط قرى ساحل يبه ومنها المناديل والسمرة وبني سحار والكدسة تم ربطها بقرى عنيكر كما تم ربط قرى الجرد وثلاثاء يبه والمغاوي ومشرف بالطريق العام جدة/القنفذة/جيزان.وذكر أن البلدية تنفذ هذه الايام صيانة لمداخل القرى تشمل ترميم الارصفة واعمدة الانارة حيث تم تركيب 500 عمود انارة للقوز و500 عمود انارة تم توزيعها على القرى الأخرى وهناك صيانة لمطل الحبيل ومطل الجرد وانارة لقرية ثلاثاء يبه واعادة طبقة اسفلت للقوز وترميم الساحة الشعبية للافراح بالقوز والساحة الشعبية للافراح بالحبيل وتأهيل سوق الخضار بالقوز، وتبليط شوارع الاحياء القديمة بالقوز وبعض دورات المياه وسفلتة لمخطط ثلاثاء يبه.واشار الى موافقة الامانة على مشروع جديد بالقوز وهو مشروع جسر للمشاة لربط محلات المثلث الشرقية بالغربية.