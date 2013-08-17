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إلقاء القبض على 22 مسلحا أثناء اقتحامهم استاد كفر الشيخ

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إلقاء القبض على 22 مسلحا أثناء اقتحامهم استاد كفر الشيخ إلقاء القبض على 22 مسلحا أثناء اقتحامهم استاد كفر الشيخ

قال مصدر أمنى، إنه تم إلقاء القبض على 22 مسلحا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أثناء اقتحامهم استاد كفر الشيخ أمس الجمعة، حيث تتواجد به أفراد من القوات المسلحة والتى لم تظهر فى شوارع كفر الشيخ إلا أمس فقط، لتأمين المناطق الحيوية بالدبابات فقط متمركزة أمام ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن ومقر المحكمة.

ولم تشارك القوات المسلحة فى إلقاء القبض أو مطاردة أنصار الجماعة فى عدد من شوارع المحافظة عقب اشتباكات مع الأهالى.

قامت قوات الأمن المركزى بمساعدة الأهالى بإلقاء القبض على مؤيدى الجماعة عقب إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومطاردتهم فى عدد من الشوارع عقب اشتباكات أمس.

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مصر 365