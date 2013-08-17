"الرباط الوطنى" بالإسماعيلية يحذر رئيس إيران من التدخل فى شئون مصر

وجه الرباط الوطنى المصرى بالإسماعيلية، رسالة إلى الرئيس الإيرانى حسن روحانى من خلال بيان صادر عن الرباط، حيث طالبه فيه بضرورة التراجع عن البيان الذى أصدره أمس أمام مجلس الشورى الإسلامى، والذى أعلن فيه تضامنه مع جماعة الإخوان المسلمين ضد الجيش المصرى.

وقال البيان "من خلال هذا التصريح يؤكد الرئيس الإيرانى على عدم رؤيته للوضع فى مصر بالشكل الكامل، حيث إن الشعب المصرى يقف وراء قواته المسلحة وجهاز الشرطة وإنه هو من أعطى هذه الأجهزة تفويضا شعبيا، لاسيما وأن هناك أيضا نصوص دستورية يلتزم بها جهاز الشرطة والقوات المسلحة بضرورة حماية الوطن وأمنه القومى وضرورة حماية المواطنين من بؤر إجراميه وحيازة أسلحة وغطاء لعمليات إرهابية تتم فى بقعة استراتيجية بالغة الخطورة.

وأضاف " كما إننا لا نقبل أن نتدخل بشئون الآخرين وخصوصا المعاملة السيئة من غالبية الشعب الإيرانى للشعب العربى السنى بمنطقة الأهواز فى إيران وإصرارها على إسقاط جميع حقوقهم المشروعة، لذا على روحانى الاهتمام بالمصالحة أولا ببلده وثانيا بباقى دول العالم، كما ان عليه مراجعة بيانه وعليه ايضا ان يعلم ان النظام المصرى الأسبق عاش عقودا قاطعا للعلاقات مع الدولة الإيرانية، وما حدث فى عهد النظام السابق كان دون وجود خطه ورؤية واضحة للتعامل بين الدولتين الكبيرتين، ما كان له رد فعل شعبى والتحفظ على الكثير من المواقف".