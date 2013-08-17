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المرصد السورى: 102 قتيل سقطوا فى سوريا أمس

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المرصد السورى: 102 قتيل سقطوا فى سوريا أمس المرصد السورى: 102 قتيل سقطوا فى سوريا أمس

وثقّ المرصد السورى، مقتل 102 شخص فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية.

وذكرت الشبكة التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الجمعة، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، أدت إلى مقتل 27 شخصا فى حلب، و21 فى ريف العاصمة دمشق، و12 فى درعا، و7 فى إدلب، و5 فى كل من دير الزور وحمص، و3 فى حماه، وقتيل واحد فى كل من الرقة والقنيطرة،، ليصل بذلك إجمالى قتلى الأمس فى سوريا إلى 102 قتيل.

ولفتت الشبكة السورية إلى أن من بين القتلى 15 طفلا، و13 سيدة، مشيرة إلى مقتل 3 من إجمالى القتلى بالتعذيب.

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