نعلم ما بذلتموه من جهود موفقة في رمضان والعيد، إلا أن البعض لاحظ أن الكثير من الزوار والمواطنين لم يلتزموا بتعليمات السلامة والأنظمة المرورية وأوقفوا سياراتهم على الأرصفة المحيطة بالمسجد النبوي وشكلوا ربكة مرورية واضحة تضرر منها الجميع، وبالتالي لا بد من أن تعملوا على ألا يتكرر ذلك في المواسم المقبلة، وأن تسعوا مع الجهات المختصة لإنشاء مواقف جانبية تستوعب الأعداد الهائلة من سيارات الزوار والمواطنين، إضافة الى موسم الحج، مع العمل على زيادة كوادركم حتى نضمن أن يقوم رجال المرور بتنظيم هذا الكم الهائل من المركبات القادمة إلى المدينة المنورة في المناسبات وأيام الإجازات.. فمتى نرى ذلك؟.خالد الجابري