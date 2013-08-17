أسباب تجلط الدم عند المرأة أثناء الطمث

تعانى الفتيات والسيدات من كثير من المشاكل التى تعجز أو تخجل من الإعلان عنها، ومن تلك المشكلات تجلد أو تجلط الدم أثناء الدورة الشهرية، حيث يعانى البعض من نزول قطع متجمدة من الدم أثناء الدورة الشهرية فهل هذا طبيعى أم يجب عليها استشارة الطبيب؟

تؤكد الدكتورة رحاب عبد الله، أخصائية النساء والتوليد، أن وجود تجلط بالدماء أمر طبيعى ومتوقع ولكنه فى الأيام الأولى من بداية الطمث فقط، أما إذا استمرر وجود تجلط بدم الطمث طوال فترة الطمث وحدوثه بصورة مستمرة لأكثر من 3 شهور، يجب الاستعانة بطبيب على الفور، لأن ذلك قد يكون له عدة أسباب فقد تكون هناك اضطرابات هرمونية بجسد الفتاة وهذا ما يجعل الدم يتجلط.

أو قد يكون هناك مشاكل بالرحم كأن تكون هناك اضطرابات بالرحم أو نشاط زائد بالمبيض أو نتيجة وجود ألياف أو أورام بالرحم أو نتيجة اضطرابات بالغدة النخامية بالمخ.

لذلك استمر وجود تجلط الدماء فيجب الذهاب إلى الطبيب مباشرة لإجراء تحاليل وإشاعات لتبيان سبب حدوث هذه الحالة أيضا وبيان ما إذا كانت الفتاة أو المريضة بمريضة بفقر دم أو غيره.