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إحصائية: أمريكى من بين كل عشرة يعترفون بصرف عقاقير طبية لصالح آخرين

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إحصائية: أمريكى من بين كل عشرة يعترفون بصرف عقاقير طبية لصالح آخرين إحصائية: أمريكى من بين كل عشرة يعترفون بصرف عقاقير طبية لصالح آخرين

هل الروشتات الطبية أصبحت مدخلا غير شرعى لسوء استخدام العقاقير الطبية وإدمانها، فقد كشفت إحصائية حديثة عن أن أمريكيا من بين كل عشرة اعترفوا بصرف روشتات عقاقير طبية لصالح آخرين.

وكشف تقرير صادر عن "المركز الوطنى للإحصاءات الصحية "أن ما يقرب من نصف الأمريكيين بواقع 49% استغلوا روشتة طبية لصالح آخرين خلال الفترة من عام 2007 إلى 2009، وذلك بزيادة عن عامى 1988 و1994 حيث سجلت النسبة 38% من الأمريكيين.

وأشارت البيانات إلى أن الإنفاق على العقاقير الطبية قد تضاعف إلى 259 مليار دولار بحلول عام 2010.

وقد كانت النساء أكثر الفئات استغلالا للعقاقير الطبية من الرجال خاصة خلال الفترة من 2007 وحتى 2008 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض لتزداد معدلات استغلال الروشتات الطبية مع التقدم فى العمر.

وقد شكلت مضادات الاكتئاب العقاقير الطبية الأكثر استخداما خاصة بين البالغين الذين تراوحت أعمارهم ما بين العشرين إلى التاسعة والخمسين عاما، فى الوقت الذى فضل فيه كبار السن استغلال عقاقير الكوليسترول وضغط الدم المرتفع.

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مصر 365