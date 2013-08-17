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هطول أمطار على ظهران الجنوب

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هطول أمطار على ظهران الجنوب هطول أمطار على ظهران الجنوب

 تركي الوادعي ( ظهران الجنوب)

هطلت أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب والمراكز التابع لها والهجر والقرى أمس سالت على إثرها الأودية والشعاب، منها وادي العرين الذي يعتبر الوادي الأساسي للمحافظة ويخدم الكثير من القرى وهو يصب من غرب المحافظة ويسيل إلى شرقها عابرا العديد من القرى، منها قرى الحصن والمجزعة والقاعة وآل جبير وظهران القديم.وذكر الناطق الإعلامي العقيد عبدالرحيم العاصمي أنه يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم النزول للأودية كون المحافظة جبلية وشديدة الانحدار، كما سالت العديد من الأودية في منفذ علب الحدودي وكذلك يتواجد المصطافون الذين يقيمون عند أهاليهم قادمين من أطراف المملكة لروعة الجو وكثرة الأمطار خلال شهر الصيف، وقد تجمهر العديد من المواطنين بالقرب من الأودية مما سبب الزحام وتواجدت الدوريات الأمنية لتنظيم السير.

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