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لجنة لمتابعة مشروعات الصرف المتضررة من أمطار جازان

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لجنة لمتابعة مشروعات الصرف المتضررة من أمطار جازان لجنة لمتابعة مشروعات الصرف المتضررة من أمطار جازان

 ظيفة عثمان (جازان)

كلف مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حمزة عمر قناعي عددا من المهندسين والموظفين بالمديرية بالعمل ضمن لجنة متابعة الحفريات وإعادة سفلتة مواقع مشروعات الصرف الصحي المتضررة من الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً.وأوضح الناطق الإعلامي بالمديرية علاء خرد أن الهدف من تشكيل اللجنة التي بدأت عملها الفعلي بالوقوف على المشروعات المتضررة من الأمطار والتأكد من ردمها ووضع الحواجز والإشارات الضوئية التحذيرية حرصاً على سلامة قائدي المركبات والمارة وسكان الأحياء التي تنفذ بها تلك المشروعات.وأبان أن اللجنة وقفت في بداية عملها على مشروعات الصرف الصحي المتضررة بمحافظة صبيا وسير العمل بها والجهود المبذولة لإعادة ردم وسفلتة الحفريات التي خلفتها الأمطار والتأكيد على سرعة استكمل ما تبقى من أعمال في أقرب وقت ممكن، مفيداً أن اللجنة ستواصل أعمالها إلى جانب ما تقوم به بمحافظة صبيا في كل من مدينة جازان ومحافظتي بيش وصامطة.

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