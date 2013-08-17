القبول للانتساب بجامعة الباحة غدا والنتائج 22 الجاري

لا رسوم على أسر شهداء الواجب والمشمولين بالضمان

تبدأ جامعة الباحة غدا في استقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس بنظام الانتساب للفصل الجامعي الأول من العام 1434 ــ 1435هـ.وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني أن التسجيل لطلاب وطالبات أسر شهداء الواجب وأسر السجناء وجمعية كلانا والمشمولين في الضمان الاجتماعي سيكون مجانا شريطة إحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، فيما سيتم تحصيل رسوم رمزية على الطلاب والطالبات الآخرين مقدارها ثلاثة آلاف ريال عن كل فصل دراسي ولمدة أربع سنوات ابتداء من السنة التحضيرية.وبين أن الشروط العامة للقبول في برنامج الانتساب تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السير والسلوك، ولم يمض على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة لا تزيد على عشر سنوات وبمعدل لا يقل عن 60%، مشيرا إلى أن أفضلية القبول ستكون لمن تنطبق عليهم شروط القبول لبرنامج الانتساب للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في العام نفسه فالأقدم فتمتد حتى عشر سنوات.وأضاف أن من شروط القبول أن يحصل المتقدم على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة، وألا يكون قد تم تسجيله مسبقا في جامعة الباحة خلال العامين الماضيين، وإرفاق برنت مصدق للمعفيين من الرسوم الدراسية من جهات الاختصاص، فيما يتم سداد الرسوم لبقية الطلاب والطالبات بعد إعلان أسماء المقبولين نهائيا على حساب مصرف الراجحي رقم (177608010079751).وأبان الدكتور الزهراني أن الأوراق المطلوبة للقبول بالبرنامج تتضمن تعبئة استمارة التقديم على برنامج الانتساب المرفقة بالإعلان، وصورتين من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع الأصل للمطابقة، وصورة من بطاقة الأحوال للطلاب وكرت العائلة للطالبات، وموافقة جهة العمل للموظفين مشيرا إلى أن الكليات المتاحة للدراسة هي كلية العلوم المالية والإدارية في تخصص إدارة أعمال، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية في تخصصات دراسات إسلامية ولغة عربية ولغة إنجليزية ومعلومات.ولفت النظر إلى أن التسجيل يستمر إلى 19 من الشهر الجاري، حيث سيتم استقبال طلبات القبول في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر بنين وبنات في «جدارة» من الساعة 9:00 صباحا ــ 3:00 عصرا، مفيدا بأنه سيتم إعلان نتائج القبول يوم 22 شوال، فيما سيكون تسديد الرسوم وتسليم أصل الإيصال للمقبولين في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر بنين وبنات بـ«جدارة» في الفترة من 25 إلى 27 شوال.