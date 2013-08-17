2044 زائرا للأخدود خلال إجازة العيد

بلغ عدد الزوار لموقع الأخدود الأثري خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 2044 زائرا.وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن عدد زوار موقع الأخدود الأثري من الزوار السعوديين بلغ 916 زائرا وغير السعوديين 1128 زائر.وأشار آل مريح إلى أن الأماكن الأثرية والتاريخية بمنطقة نجران شهدت إقبالا من الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام اطلعوا خلالها على ما تضمه المنطقة من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والأسواق الشعبية والتراثية، كما اطلعوا على القلعة والرحى وقاموا بجولة داخل موقع الأخدود لمشاهدة ما يحتويه من آثار تاريخية عريقة.