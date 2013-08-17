الكنيسة الأرثوذكسية: رصدنا اعتداءات على 20 مبنًى كنسيًا في المنيا

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، بيانًا قالت فيه، إنها رصدت مجموعة من الفيديوهات والصور للاعتداءات على الكنائس، وأوضحت أنها أعمال عنف بالمنيا فقط. وأشارت الكنيسة إلى أن الاعتداءات شملت «حرق كنيسة الأمير تادرس بالمنيا بالكامل، وحرق كنيسة الأنبا موسى الأسود بالمنيا بالكامل، ومحاولات حرق كنيسة مارمينا بالمنيا، وحرق مبنى الخدمات التابع للكنيسة، وحرق ونهب جمعية جنود المسيح (ملجأ البنين)، وحرق ونهب وتكسير مدرسة الأقباط، وحرق مدرسة راهبات القديس يوسف بالمنيا، واستراحة الراهبات بها، وحرق نادي الشبان المسيحيين بالمنيا (نادي الواي)، وحرق منفذ بيع منتجات القوات المسلحة، وصيدلية الأمير، والجامعة، وحرق مطعم الأمير»، بحسب البيان. وأضاف البيان أن الاعتداءات شملت أيضًا: «حرق محال الأقباط بجوار كنيسة الأمير وحرق الباخرة السياحية الميرميد، وحرق الباخرة السياحية الذهبية التابعة له، وحرق كنيسة الإنجيلية بحي أبو هلال، وحرق الكنيسة الرسولية بحي أبو هلال، وحرق محال أغابي بشارع الحسيني، ومحال الفادي للدهانات بحي أبو هلال، ومحاولات حرق وتدمير مدرسة الآباء اليسوعيين (الجيزويت)، وحرق مكتب الاستعلامات السياحية بالمنيا»، بحسب البيان.

شبكةعيونالإخبارية

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