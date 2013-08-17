مقتل 24 وفقد 300 في غرق عبارة فلبينية

قال مصدر في خفر السواحل الفلبيني، السبت، إن ما لا يقل عن 24 شخصاً لقوا حتفهم، وفقد نحو 300 بعد غرق عبارة فلبينية، إثر تصادمها بسفينة شحن.

وأضاف أنه «تم إنقاذ نحو 572 شخصاً بعد الحادث الذي وقع، الجمعة، عند مدخل قناة قرب ميناء سيبو بوسط الفلبين».

وقال الأميرال لويز توازون، القائم بأعمال قائد خفر السواحل لإذاعة محلية: «ما زلنا نبحث عن 274 شخصاً، ما زال الكثيرون مفقودين، وهناك شك في أن بعض الأشخاص تُركوا داخل السفينة».

ومسموح للعبارة التي تحمل اسم القديس توما الأكويني والتي تعمل منذ 40 عاماً بأن تقل ما يصل إلى 904 ركاب.

وقال «توازون»، إن «سفينة الشحن سلبتشيو 7 كانت في طريقها إلى دافاو عندما اصطدمت بالعبارة القادمة من مينداناو التي كان من المقرر أن تقل مزيداً من الركاب من سيبو قبل أن تتوجه إلى مانيلا».

وأضاف: «قفز الركاب من على متن العبارة بعد أن انحرفت، لكن الظلام كان حالكًا وهذا جعل من الصعب العثور على ركاب في المياه».

وقال مسؤولون محليون، إن العبارة غرقت على بعد كيلومتر تقريبًا من الساحل، وأفادت تقارير إذاعية محلية بأن العشرات من سفن الصيد التي هرعت إلى المنطقة انتشلت الكثير من الأشخاص من المياه، ونُقل كثيرون إلى المستشفيات المحلية.