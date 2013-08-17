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استنفار بين قوات أمن مركز” تلا” لإستقبال مسيرات الإخوان

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استنفار بين قوات أمن مركز” تلا” لإستقبال مسيرات الإخوان استنفار بين قوات أمن مركز” تلا” لإستقبال مسيرات الإخوان

شهد محيط قسم شرطة مركز تلا بالمنوفية حالة من الإستنفار الأمنى بين قوات الشرطة وأهالى المركز الذين خرجوا يحملون  الشوم وعدد و الأسلحة المختلفة للدفاع عن المركز خاصة بعد تردد أنباء عن تحركات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالمنوفية .
> وكانت قوات الشرطة بالمركز قد عقدت لقاء أمس الجمعة  مع عدد من نشطاء المركز والقيادات الثورية وانتهوا إلى وضع خطة لتأمين المركز ونشر اللجان الشعبية تحسباً لهجوم إخوانى .

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