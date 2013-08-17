استنفار بين قوات أمن مركز” تلا” لإستقبال مسيرات الإخوان

شهد محيط قسم شرطة مركز تلا بالمنوفية حالة من الإستنفار الأمنى بين قوات الشرطة وأهالى المركز الذين خرجوا يحملون الشوم وعدد و الأسلحة المختلفة للدفاع عن المركز خاصة بعد تردد أنباء عن تحركات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالمنوفية .

> وكانت قوات الشرطة بالمركز قد عقدت لقاء أمس الجمعة مع عدد من نشطاء المركز والقيادات الثورية وانتهوا إلى وضع خطة لتأمين المركز ونشر اللجان الشعبية تحسباً لهجوم إخوانى .