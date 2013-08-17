مجهولون يحرقون مقر الحماية المدنية بسيناء

قالت مصادر أمنية مصرية، إن مجهولين قاموا فى الساعات الأولى من فجر السبت بإحراق مقر الحماية المدنية بالعريش بشمال سيناء المكون من طابق واحد.

وجاء إحراق المقر بعد مغادرة مدرعات للشرطة موقعها من أمام المقر عقب تبادل لإطلاق النار مع مسلحين مجهولين استمر اكثر من 5 ساعات ولم يسفر سقوط مصابين بحسب المصادر، وجاء ذلك بعد ساعات من إشعال مجهولين الجمعة، النار فى مبنى الضرائب العامة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، مستخدمين فى ذلك زجاجات حارقة، ما أسفر عن احتراق المبنى بالكامل.

وقال شهود عيان إن عدد من الأهالى حاولوا إطفاء الحريق بالمبنى المكون من ثلاثة طوابق غير أنهم لم يتمكنوا، حيث التهمت النار كافة محتويات المبنى، ولفت الشهود إلى أنه لم تكن هناك أى خسائر بشرية نظرا لعدم وجود موظفين بالمبنى.