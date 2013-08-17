البحرين: ندعم ما جاء في تصريحات خادم الحرمين تجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية

كتب : وكالات السبت 17-08-2013 02:05

أكدت مملكة البحرين دعمها الكامل لما جاء في تصريحات خادم الحرمين الشريفين تجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية.

وقالت وكالة أنباء البحرين "بنا" إن البيان الذي أصدرته المملكة قال "إن البحرين تابعت باهتمام بالغ الكلمة السامية لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حول الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية، وإذ نؤكد دعمنا الكامل لما ورد في تصريحات خادم الحرمين الشريفين تجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية وحقها الشرعي في الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المصري الشقيق ورعايتها والمحافظة عليها، وأن ما جاء في بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود استجابة للمسؤوليات التاريخية لقضايا الأمة العربية وتوثيق على التضامن والتلاحم وتفعيل مسيرة العمل العربي لإعلاء شأن الامة العربية والإسلامية ومصالحها المشتركة".

وتابع البيان "إذ نجدد تأكيد وقوفنا مع خادم الحرمين الشريفين لدعم جمهورية مصر العربية ولحفظ أمنها واستقرارها ومحاربة أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي أدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات فإننا نود التعبير عن تمنياتنا الأخوية الصادقة لمصر سرعة التغلب على هذه الظروف بتظافر جهود أبناء شعبها جميعا واستعادة دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية".