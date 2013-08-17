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مقتل وإصابة 18 شخصًا فى انفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة بغداد

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مقتل وإصابة 18 شخصًا فى انفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة بغداد مقتل وإصابة 18 شخصًا فى انفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة بغداد

أعلن مصدر فى الشرطة العراقية أن 18 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار عبوة ناسفة قرب ملعب شعبى لكرة القدم غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس الجمعة، قرب ملعب شعبى لكرة القدم فى منطقة الغزالية غربى العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقا حوله، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت بغداد شهدت اليوم مقتل ضابط وجندى، وأصيب سبعة جنود آخرون فى انفجار عبوة ناسفة بقضاء المحمودية جنوب بغداد.

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