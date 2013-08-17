قيادي بـ"المصري الديمقراطي" يشيد بموقف الدول العربية.. ويستنكر تجاهل الاتحاد الأوروبي لعنف "الإخوان"

كتب : ميشيل عبدالله السبت 17-08-2013 01:43

قال الدكتور وليد نصر الأمين المساعد للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالفيوم، إن موقف السعودية ودولتى الإمارات والأردن يعبر عن عمق العلاقات وقوتها بين مصر والسعودية وهذه الدول.

وأضاف أن "هذا الموقف ليس جديدا على السعودية، حيث وقف الملك فيصل مع مصر من قبل فى حرب 73 ضد إسرائيل، كما وقفت مصر ودافعت عن السعودية فى محنة غزو الكويت"، فيما وصف موقف الاتحاد الأوروبى بأنه موقف مخزٍ لأنه يتجاهل الإرادة الشعبية لملايين المصريين، ويغض بصره عن عمد العنف الذى تمارسه جماعة الإخوان المسلمين".