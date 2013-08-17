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إجهاض محاولة الإخوان للإعتصام فى فناء مدرسة بأشمون المنوفية

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إجهاض محاولة الإخوان للإعتصام فى فناء مدرسة بأشمون المنوفية إجهاض محاولة الإخوان للإعتصام فى فناء مدرسة بأشمون المنوفية


> تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بإشراف اللواء سعيد توفيق مدير الأمن من إجهاض محاولة قيام 500 من عناصر جماعة الإخوان للإعتصام داخل إحدى المدارس بأشمون .

وكان أكثر من 500 من عناصر الإخوان قد قاموا بإقتحام مدرسة بقرية سملاى بمركز أشمون حيث أعلنو بدء إجراءات الإعتصام فى فناء المدرسة وذلك احتجاجاً على الإجراءات التى أتخذتها قوات الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة لفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة.
> وأعلنت قوات الأمن أنه تم إخلاء المدرسة بالكامل بالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف .

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