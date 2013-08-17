أطباء يحذرون من ارتفاع ضغط الدم

مع تلاحق الأحداث قد يشعر البعض منا بالضيق أو الخوف أو الغضب الشديد وكل تلك المشاعر، قد تساعد فى رفع ضغط الدم لدى الإنسان، فما هى مضاعفات ارتفاع مستوى الضغط لدى الإنسان؟ وكيف نقى أنفسنا من ارتفاع الضغط؟

أوضح لنا الدكتور محمد عبد الرحمن، استشارى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، إلى أن ضغط الدم أصبح مرض العصر، والذى يحدث عن العديد من الأسباب من بينها عدم الاهتمام بنظام حياتى صحى، وما يتبع ذلك من سلوكيات خاطئة.

ويؤكد دكتور محمد إلى أنه مما لا شك فى أن الأحداث المتلاحقة التى نمر بها تساعد وبشكل كبير فى ارتفاع معدلات ضغط الدم عند بعض الأشخاص خاصة الذين لديهم استعداد جسمانى ونفسى لذلك.

ويشير إلى أن الجسم يفرز بعض الهرمونات عن ارتفاع نسب القلق والتوتر تؤدى إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وتسبب ضيق فى الشرايين وارتفاع فى معدل ضغط الدم.

ومن المضاعفات التى قد تلحق بمريض ضغط الدم المرتفع هو الإصابة بأمراض القلب والكلى وحدوث السكتة الدماغية فضلا عن الإصابة بمشاكل الجهاز العصبى والهضمى.

وهناك بعض العلامات التى تبين أن هناك ارتفاعا فى ضغط الدم من بينها الشعور بالصداع العام، ولكن يجب هنا المتابعة مع الطبيب لمعرفة أسباب الصداع كما قد يصاب الشخص بالدوار والزغللة.

> وبشكل عام ينصح دكتور محمد بعدم التعرض للقلق والتوتر لفترة طويلة والمحاولة لكسر حده الموقف حتى لا نتعرض لمشكلات صحية وخيمة.