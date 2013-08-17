الولادة المتعسرة تؤدى لنقص وصول الأكسجين للمخ عند الأطفال

سأل قارئة: ابنى يعانى من ضعف وصول الأكسجين للمخ، فما السبب فى ذلك الأمر؟

> يجيب عن هذا السؤال دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: يعانى عدد من الأمهات من نقص الأكسجين الذى يصل لخلايا المخ، وهذا يعنى أن الأكسجين لم يصل بالقدر المناسب إلى الدورة الدموية المخية، وبالتالى لا يتمكن الأكسجين من الوصول إلى أنسجة المادة البيضاء الموجودة تحت قشرة المخ وتحدث عادة أثناء الولادة المتعسرة والبعض لا يدرك أن هذا قد يحدث إما أثناء الولادة المتعسرة بسبب الشعور بضعف انقباضات الطلق أو الضيق فى عظام الحوض، وقد يتم ذلك الأمر نتيجة التفاف الحبل السرى وبالتالى عدم قدرة المولود على التنفس الصحيح

> ويزداد عدم القدرة على وصول الأكسجين للمخ فى حالة تأخر التنفس لأكثر من 15دقيقة وتظهر المضاعفات على شكل تشنجات ويصاحب كل هذه المضاعفات عدم قدرة المولود على الرضاعة، مما يسبب مشاكل صحية له يعانى منها من أضرار متعددة وتعرف هذه المضاعفات بالإعاقة الحركية ويحتاج علاجها إلى برامج التدخل المبكر.

> ويواصل يواقيم، قائلا: أخطر ما يمكن أن يترتب على ذلك هو إمكانية حدوث النزيف للمخ وانفجار الشعيرات داخل المخ أمر وارد نتيجة التكوين الضعيف لجدار هذه الشعيرات.