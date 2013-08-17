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مقتل إمام وخطيب مسجد أثناء سجوده بأسلحة كاتمة للصوت غربى الموصل

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مقتل إمام وخطيب مسجد أثناء سجوده بأسلحة كاتمة للصوت غربى الموصل مقتل إمام وخطيب مسجد أثناء سجوده بأسلحة كاتمة للصوت غربى الموصل

أفاد مصدر فى شرطة محافظة نينوى بأن مسلحين مترجلين اغتالوا مساء اليوم الجمعة، إمام وخطيب مسجد الصفاء بمنطقة تموز غربى الموصل مركز محافظة نينوى، 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن مسلحين مترجلين اغتالوا الإمام والخطيب إياد عبد الكريم ذنون الحمدانى بمسدسات كاتمة للصوت، أثناء تأدية صلاة العشاء وهو ساجد فى حى تموز غربى الموصل.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث؛ فيما نقلت سيارة الإسعاف جثة الإمام إلى دائرة الطب الشرعى.

وكان مدير شرطة محافظة نينوى قد نجا اليوم الجمعة من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه جنوب الموصل، فيما أصيب ثلاثة من أفراد حمايته بجروح متفاوتة.

وتعد محافظة نينوى من المناطق الساخنة أمنيا، حيث تشهد عمليات مسلحة شبه يومية ضد القوات الأمنية والمدنيين.
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