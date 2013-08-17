أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

على نهج السعودية.. البحرين ترفض المساس بشئون مصر الداخلية

Google+ Print
على نهج السعودية.. البحرين ترفض المساس بشئون مصر الداخلية على نهج السعودية.. البحرين ترفض المساس بشئون مصر الداخلية

أكدت المملكة البحرينية دعمها تصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، برفض كل من يحاول المساس بشؤون الداخلية وحقها الشرعى فى الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المصرى ورعايتها والمحافظة عليها.

وأشارت السفارة البحرينية فى بيان اليوم إلى أن ما جاء فى بيان العاهل السعودى استجابة للمسؤوليات التاريخية لقضايا الأمة العربية وتوثيق عرى التضامن والتلاحم، وتفعيل مسيرة العمل العربى لإعلاء شأن الأمة العربية والإسلامية ومصالحها المشتركة.

وجددت السفارة تأكيد وقوف البحرين مع خادم الحرمين الشريفين لدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة ولحفظ أمنها واستقرارها، ومحاربة أعمال العنف والتطرف والإرهاب التى أدت إلى خسائر جسيمة فى الأرواح والممتلكات.

وواصلت "نود التعبير عن تمنياتنا الأخوية الصادقة لمصر الشقيقة سرعة التغلب على هذه الظروف بتظافر جهود أبناء شعبها جميعا واستعادة دورها الريادى فى خدمة الأمة العربية والإسلامية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر