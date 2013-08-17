على نهج السعودية.. البحرين ترفض المساس بشئون مصر الداخلية

أكدت المملكة البحرينية دعمها تصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، برفض كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية وحقها الشرعى فى الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المصرى ورعايتها والمحافظة عليها.

وأشارت السفارة البحرينية فى بيان اليوم إلى أن ما جاء فى بيان العاهل السعودى استجابة للمسؤوليات التاريخية لقضايا الأمة العربية وتوثيق عرى التضامن والتلاحم، وتفعيل مسيرة العمل العربى لإعلاء شأن الأمة العربية والإسلامية ومصالحها المشتركة.

وجددت السفارة تأكيد وقوف البحرين مع خادم الحرمين الشريفين لدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة ولحفظ أمنها واستقرارها، ومحاربة أعمال العنف والتطرف والإرهاب التى أدت إلى خسائر جسيمة فى الأرواح والممتلكات.

وواصلت "نود التعبير عن تمنياتنا الأخوية الصادقة لمصر الشقيقة سرعة التغلب على هذه الظروف بتظافر جهود أبناء شعبها جميعا واستعادة دورها الريادى فى خدمة الأمة العربية والإسلامية".