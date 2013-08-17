الخارجية الأردنية: العراق سيفرج عن عدد من المعتقلين الأردنيين فى سجونه

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الجمعة أن الحكومة العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الأردنيين فى السجون العراقية بموجب مرسوم جمهورى، على أن تضم القائمة الأولى ثمانية معتقلين، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية صباح الرافعى قولها أن "رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية قد أبلغ سفير المملكة فى بغداد بأن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعى قد وقع المرسوم الجمهورى بالإفراج عن القائمة الأولى من السجناء الأردنيين والبالغ عددهم ثمانية سجناء"، وأوضحت أنه "سيتم إحالة الموضوع إلى وزير العدل العراقى والذى سيقوم بدوره بإحالته إلى دائرة الإصلاح لمتابعة إجراءات الإفراج".

وكان وفد أردنى يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية زار بغداد فى يونيو الماضى وبحث ملف السجناء الأردنيين مع وزيرى الخارجية والعدل العراقيين، وعدد آخر من المسئولين العراقيين. كما تناول البحث العمل على تأمين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين أو نقلهم لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم فى الأردن.

وكان رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور أعلن نهاية مايو الماضى أن المعتقلين الأردنيين فى العراق سينقلون قريبا إلى المملكة لإكمال مدة عقوبتهم، مشيرا إلى أن القضية "وصلت إلى مراحلها النهائية والموضوع مسألة وقت وإجراءات لا غير".

وكان السفير العراقى فى عمان جواد هادى عباس أكد لوكالة فرانس برس فى السابع من يونيو 2011 انه "يوجد فى العراق 45 أردنيا معتقلا"، مشيرا إلى أن "هناك اتفاقية تبادل محكومين موجودة تنتظر مصادقة مجلس النواب العراقى للذين تنتهى نصف محكوميتهم ويمكن أن يسلموا إلى بلدهم الأردن لقضاء باقى فترة محكوميتهم".