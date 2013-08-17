“الإشتراكى المصرى”: مصر تواجه إرهاباً دولياً لا تصالح معه

أكد الحزب الإشتراكى المصرى أن مصر تواجه إرهابًا سافرًا مدعومًا بتدخلات دول ثبت زيف إدعائها حول نشر الديمقراطية، حيث لم تتورع عن الإصطفاف مع أكثر القوى وعنفًا وكرهًا للمدنية والديمقراطية الحقيقية وذلك فى بيانه الليلة للتعقيب على الأحداث.

وأضاف البيان : لم يعد هناك مجال للتسامح مع القتلة والمخربين وعلى مؤسسات الدولة أن تتعامل بكل صرامة مع القوى الظلامية التي تريد هدم الدولة وتمزيق المجتمع ، وأنه لم يعد مقبولاً أن تبدى أى زعامة وطنية تسامحًا مع الإرهابيين.. فبعد أن حملوا السلاح وحرقوا الوطن واستقووا بالأجنبي.. لم يعد هناك مبرر أخلاقي للحديث عن مصالحة مع القتلة، أو الإدعاء بحيادية زائفة.

وأشار البيان إلى ضرورة إتخاذ مواقف وطنية عاجلة والتصدى للتدخلات الخارجية. أنه يجب على المتواجدين في السلطة الآن أن يثقوا بالشعب وأن يدركوا أنه حاميهم الأكبر في المعركة ضد الإرهاب والقوى الخارجية الإستعلائية،ولكنهم يمكن أن يخسروا ثقة الشعب إذا تحايلوا على مطالبه، بالتصالح مع الإرهاب أو الرضوخ للضغوط الخارجية أو محاولة العودة إلى أساليب غير ديمقراطية في الحكم أيًا كان شكلها، فالشعب أصبح على درجة عالية من الوعي بمصالحه .