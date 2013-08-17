النص الكامل لحوار شفيق: الإخوان "الصيع" سيعودون لو انتخبنا مجلس شعب جديد

عمل مجلس شعب جديد حاليا سيكون "ضحكا على الدقون".. والحياة الحزبية لن تستقيم إلا بمجلس جديد بالنظام الفردي

كتب : محمد عاشور وفاطمة النشابي الجمعة 16-08-2013 22:37

قال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إن الحياة الحزبية في مصر لن تستقيم إلا بمجلس نواب جديد يتم انتخابه بالنظام الفردي، مشيرا إلى أن الأفراد الذين يتم انتخابهم سيكوِّنون الأحزاب الحقيقية.

وأضاف شفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "القاهرة 306"، أن عمل مجلس شعب جديد حاليا سيكون "ضحكا على الدقون"، لأن الإخوان "الصيع" سيعودون من خلاله.

وأوضح أن ما يحدث الآن من فوضى هو نتيجة عام واحد من حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، مؤكدا أن الدول العريبة أثبتت اليوم وحدة الصف العربي في دعم الشعب المصري، مؤكدا أنه لن يكون هناك ما يطلق عليه "الشرق الأوسط الجديد"، مشيرا إلى أن العالم الغربي لا يعترف إلا بالدولة القوية.

الدول العريبة أثبتت اليوم وحدة الصف في دعم الشعب المصري.. وأمريكا ستندم على إلغاء المناورات العسكرية

وأشار إلى أن المناورات العسكرية المصرية الأمريكية تهم أمريكا أكثر من مصر، مشددا على أن الولايات المتحدة ستندم على إلغاء المناورات، وعلى موافقها ضد مصر.

وطالب الفريق أحمد شفيق السياحة الأجنبية بألا تأتي إلى مصر إلا بعد القضاء على الإرهاب بالكامل، مضيفا أن "لدي دليل على تصوير شركات العلاقات العامة الدولية فيلما قصيرا ليذاع بالخارج، يتضمن احتجاز أجانب بفندق، لترويع السياح"، مؤكدا أن "يد الدولة باطشة إن أرادت، لكن مصر لا تريد ذلك".

وعن الوضع السياسي الحالي، أوضح شفيق أنه يجب أن تُجرى انتخابات مجلس الشعب عقب انتخابات الرئاسة وليس العكس، حتى تكون الحكومة مستقرة.