صباحي: البرادعي استقال من أجل سلامته.. وما يفعله الإخوان "كوميديا سوداء"

مؤسس التيار الشعبي: لا وقت للوقوف على الحياد.. وأرفض المصالحة الوطنية مع الإخوان

كتب : محمد شنح منذ 30 دقيقة

اعتبر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أن ما يفعله تنظيم الإخوان المسلمين الآن "كوميديا سوداء"، بعد أن حاول عبثا تكرار سيناريو 28 يناير 2011 بإحراق أقسام الشرطة وإشعال النار في مصر، لكن الله خيَّب رجاءهم وانتهى اليوم على خير.

ودعا صباحي في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة" الفضائية، الله أن ينجي مصر ممن يقفون ضد رغبة شعبها، مشددا على أن مصر قادرة بشعبها وجيشها على الصمود ضد إرهاب الإخوان التي حاولت الاستقواء بالخارج، ومنحوا أنفسهم حق قتل المصريين، مضيفا: "يجب أن نكون على قلب رجل واحد لمواجهة هذا الإرهاب، فلا يوجد وقت للوقوف على الحياد"، رافضا إجراء حوارات أو مصالحة وطنية مع قيادات الجماعة، الذين يروعون الأهالي ويهاجمون الجيش وقوات الشرطة.

ووجه التحية لملك السعودية ودول الإمارات والأردن والكويت، لموقفهم المحترم تجاه "الشقيقة الكبرى للوطن العربي"، داعيا إلى عقد قمة عربية طارئة لدعم مصر في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن "مصر تمثل قوة حقيقية في المنطقة".

ولفت مؤسس التيار الشعبي المصري إلى أن أمريكا لها مصالح في المنطقة أنفقت من أجلها الكثير على الإخوان، داعيا الحكومة المصرية للوقوف بصلابة ضد أي محاولة للتدخل في شؤون مصر.

وتطرق صباحي إلى قرار الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، تقديم استقالته، حيث أوضح أن البرادعي اتخذ موقفا فرديا وبحث عن سلامته الشخصية على طريقته، وهو موقف مؤسف ولا يعبر عن جبهة الإنقاذ الوطني.

وطالب الحكومة المصرية بمواجهة السلاح الذي ترفعه جماعة الإخوان في وجه الشعب المصري بصرامة، والوقوف من أجل الأمن والعدالة الاجتماعية، مضيفا: "أنتظر منها قرارا بالحد الأدنى للأجور، حتى يشعر كل بيت بأن هذه الدولة ملك له".