أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

11 قتيلا و63 مصابا في اشتباكات بين الشرطة وعناصر إخوانية مسلحة بالفيوم

Google+ Print
11 قتيلا و63 مصابا في اشتباكات بين الشرطة وعناصر إخوانية مسلحة بالفيوم 11 قتيلا و63 مصابا في اشتباكات بين الشرطة وعناصر إخوانية مسلحة بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله الجمعة 16-08-2013 23:45

قال الدكتور مدحت شكري، وكيل مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت اليوم بالمحافظة بين عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين وقوات الشرطة المدعومة بقوات الجيش، بلغت 11 قتيلا و63 مصابا.

كانت عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين، اشتبكت مع قوات الشرطة المدعومة بقوات من الجيش، حينما توجه عدد منهم يحملون الشوم والأسلحة الآلية والنارية في مسيرة كانت بجوار كافتيريا السواقي على بعد أمتار من مقر مديرية أمن الفيوم.

وشهدت شوارع مدينة الفيوم حالة من الهدوء الكبير، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما انتشرت اللجان الشعبية في شوارع وأحياء المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية