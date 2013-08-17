11 قتيلا و63 مصابا في اشتباكات بين الشرطة وعناصر إخوانية مسلحة بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله الجمعة 16-08-2013 23:45

قال الدكتور مدحت شكري، وكيل مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت اليوم بالمحافظة بين عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين وقوات الشرطة المدعومة بقوات الجيش، بلغت 11 قتيلا و63 مصابا.

كانت عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين، اشتبكت مع قوات الشرطة المدعومة بقوات من الجيش، حينما توجه عدد منهم يحملون الشوم والأسلحة الآلية والنارية في مسيرة كانت بجوار كافتيريا السواقي على بعد أمتار من مقر مديرية أمن الفيوم.

وشهدت شوارع مدينة الفيوم حالة من الهدوء الكبير، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما انتشرت اللجان الشعبية في شوارع وأحياء المدينة.