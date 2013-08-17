مقتل شقيق لقاء سويدان

تعرّض أحمد موسى شقيق الفنانة لقاء سويدان اليوم، لإطلاق نيران من قبل متظاهرين في شوارع مصر وهم يحملون السلاح، إثناء وقوفه في شرفة منزله حيث كان يتابع التظاهرات، إلا أنّ المتظاهرين كانوا يطلقون النيران بشكل عشوائي على الناس في منازلهم، ما كان سبباً في مصرعه.

وفي حالة من الانهيار والبكاء علّقت لقاء بقولها "حسبي الله ونعم الوكيل، شقيقي بالفعل كان في الشرفة وتلقّى طلقة نارية أودت بحياته".

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدّم بأحر التعازي من عائلة المغدور عسّى أن يتغمّد الله روحه بواسع رحمته.