سوسن الماضي ... ملاك رحمة لمرضى السرطان

انخرطت سوسن الماضي الأمين العام لجمعية اصدقاء مرضى السرطان في العمل الخيري والانساني منذ عشر سنوات وهي ملائكة الرحمة لمرضى السرطان في الدولة، لم ترفـــض يوما طلبا لمساعدة اي مريض بل خصصت رقما خاصا يمكن للمرضى الاتصال بها على مدار الساعة، لا بل وتزور بعــــضهم ممن تسوء حالاتهم الصحية حتى لو كان في منتصف الليل للتـــخفيف من معاناتهم وآلامهم، فـــهي طبيبة من الطراز الاول تطبق اخلاقيات المهنة بكل حذافيرها.

تقــول سوسن المـاضي: الدعم المعنوي لمرضى السرطان يشكل اكثر من 40 % من العلاج، ويعجــبني الاشخاص الذين يتـــحدون المرض بإرادة وعزيمة ويـمارســون حياتهم الطبيعية، لأن الاعــمار اولا واخــيرا بيد الله، وما زلت اذكر مريضة اعطــــاها الاطباء ســتة اشــهر وعاشت بعـدها ما يقرب الثلاث سنوات" .

وتضيف الماضي: "منذ تأسيس الجمعية قدمنا الدعم المادي والمعنوي الى اكثر من 900 مريض من مختلف الاعمار والجنسيات، ونتــواصل مع المســـتشفيات المتخــصصة بالدولة مثل مستشفى توام ومســتشفى دبي لتسهيل علاجهم، ونقوم بتســـديد تكاليف العلاج بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ورجال الاعمال في الدولة والمساعدات الاخرى التي تأتي من اصحاب الايادي البــيضاء، وإلى جانب الدعم المادي نقوم بتنظيم رحلات ترفيهية لمرضى السرطان حيث تم مؤخرا تنظيم رحــلة لحوالي 60 مريضا وذويهم الى اعلى قمة برج خليفة للتخــفيف من آلامــهم ومعاناتهم الى جانب العـديد من الفعاليات الاخرى التي يتم تنظيمها على مدار العام" .