عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية السويد العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مع كارل بيلدت وزير خارجية مملكة السويد في ستوكهولم العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والتجارية والطاقة.

وتم خلال اللقاء استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة الوضع في مصر. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع مملكة السويد وبناء شراكة استراتيجية تساهم في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى الفرص التي توفرها الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعة وغيرها.

من جانبه رحب وزير خارجية السويد بسمو الشيخ عبدالله بن زايد، وأشار الى أن السويد تربطها بالامارات علاقات متميزة ومتطورة خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.. ونوه بالمكانة التي تحتلها الامارات على المستويين الاقليمي والعالمي والانجازات التي حققتها في المجالات كافة.