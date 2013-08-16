سيف بن زايد حريص على تحفيز المتميزين

أكد اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تكريم عناصر الشرطة المتميّزين،الذين يسهمون بأدوار رائدة في تحقيق أهداف الأولويات الاستراتيجية، وتحفيزاً لهم على الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والخدمي.

جاء ذلك خلال تكريم 10 من منتسبي "المالية والخدمات" الحاصلين على شهادات مهنية عالمية، والتي تضم المستوى الأول للشهادة المهنية المتخصصة "CIMA" الشهادة العالمية في المحاسبة الإدارية، والشهادة المتخصصة في المجال المالي المهني " CFC".

إنجاز أكاديمي

وثمّن بدران تحقيق هذا الإنجاز الأكاديمي العالمي؛ الذي يأتي تجسيداً لاهتمام القيادة الشرطية بالعنصر البشري أهم عناصر التطوير للارتقاء بمستوى الأداء، موضحاً أن عملية التطوير العلمي وبناء الكفاءات والمهارات عملية مستمرة تتطلب مضاعفة جهود جميع منتسبي شرطة أبوظبي، لصقل مهاراتهم بالتحصيل العلمي والخبرات المهنية.

ولفت إلى أهمية المعرفة ومواكبة المستجدات لتحسين آلية العمل، والاستفادة من الخبرات العالمية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق التطلعات المأمولة.

و أشاد العميد سالم الشامسي، نائب مدير عام المالية والخدمات؛ مشرف المبادرة، بتحقيق هذا التميز الأكاديمي العالمي، لافتاً إلى أهميته في رفع كفاءة وتطوير مهارات المحاسبين، والموظفين الماليين على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ تجسيداً لاستراتيجية القيادة العامة للشرطة في تطوير وتعزيز المكتسبات العلمية لدى منتسبيها، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم العلمية لمواكبة التطور العالمي؛ بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل .

دورات مهنية

وكانت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع شركة عالمية مختصة، نفذت مشروع رفع كفاءة الموظفين المالية على مستوى القيادة، من خلال تنسيبهم إلى دورات مهنية متخصصة وتطوير مهاراتهم وتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير البيئة المناسبة لرفع كفاءة الموظفين وتحسين سيرتهم المهنية.

ويعتبر دبلوم " CIMA" في إدارة الأداء أول مؤهل عالمي في المحاسبة الإدارية مقدم من المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين من المملكة المتحدة باللغة العربية، حيث تم تطوير هذا البرنامج للمتخصصين في المحاسبة الإدارية والمديرين الماليين والمحاسبين الذين يرغبون في اكتساب المهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية، والحصول على الاعتماد من المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين.

وتعدُّ شهادة " CFC" من الشهادات المهنية المتخصصة في الجوانب المالية التي تصدر عن المعهد الأميركي للمستشارين الماليين "IFC".

حضر الحفل العميد سالم الشامسي، نائب مدير عام المالية والخدمات، والعقيد أحمد سعيد البادي؛ نائب مدير إدارة الشؤون المالية، والمقدم سامح خلف الظاعن، رئيس قسم المدفوعات بإدارة الشؤون المالية.

وفي ختام الحفل قدم بدران شهادات التقدير إلى المتميزين .