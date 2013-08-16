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محمد بن راشد يعزي في وفاة سفيرنا بالكويت ورحمة المسعود

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محمد بن راشد يعزي في وفاة سفيرنا بالكويت ورحمة المسعود محمد بن راشد يعزي في وفاة سفيرنا بالكويت ورحمة المسعود

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، واجب العزاء إلى ذوي ونجل المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الدكتور علي أحمد بن شكر الزعابي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، مساء أمس، إلى منزل الفقيد في منطقة الظيت الجنوبي بإمارة رأس الخيمة، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء المرحوم محمد وعيسى وياسر ونجله عمر الذين أعربوا عن تقديرهم لمواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهم في مصابهم الجلل، داعين الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمر سموه وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة من كل سوء .

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، واجب العزاء إلى ذوي وأنجال المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم رحمة محمد المسعود المحيربي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى منزل الفقيد بمنطقة الخالدية في العاصمة أبوظبي مساء أمس، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني بإمارة أبوظبي وأنجال المرحوم محمد ومسعود وأحمد الذين أعربوا عن تقديرهم الكبير وامتنانهم على مواساة سموه لهم في مصابهم الجلل، داعين الله جلت قدرته أن يحفظ سموه وقيادتنا المعطاءة من كل كرب ومكروه.

ورافق سموه في تقديم واجب العزاءين معالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد جمعة النابودة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المرافقين.

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