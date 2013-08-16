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CBC تعرض انفراد "الوطن" بشأن تهديدات قيادي إخواني بـ"إغراق مصر بالدم"

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CBC تعرض انفراد "الوطن" بشأن تهديدات قيادي إخواني بـ"إغراق مصر بالدم" CBC تعرض انفراد "الوطن" بشأن تهديدات قيادي إخواني بـ"إغراق مصر بالدم"

كتب : فاطمة النشابي منذ 28 دقيقة

عرض الإعلامي عماد الدين أديب، في استوديو "CBC"، انفراد "الوطن" بشأن تصريحات القيادي الإخواني وليد خطاب والذي أكد على غرق الشوارع المصرية "بالدم"، مع بداية "جمعة الغضب" التي أعلن عنها تنظيم الإخوان المسلمين.

كان خطاب، قال "إذا لم يترك كل فرد في الجيش والشرطة وحداتهم ويعلنون تبرؤهم من أحداث فض اعتصامي (رابعة العدوية) و(النهضة) قبل فجر غد، فدمهم حلال، وليس لديهم عندنا دية".

وأضاف: "سننظم مظاهرات غدًا في كل ربوع البلاد، وستسيل دماء كل الضباط من (الشرطة والقوات المسلحة) حال تواجدهم بالشوارع، وأي فرد أيَّد فض الاعتصام فإن دمه حلال، وليس له عندنا دية".

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