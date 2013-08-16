القبض قاتل سائق التاكسى بالإسكندرية

القت قوات الأمن بالأسكندرية القبض على قاتل المدعو مينا مجدي عزيز مرقص سن 25 سائق تاكسى المقيم بدائرة قسم أول المنتزه.

وكان والد المجنى عليه مجدي عزيز مرقص سن 53 قد ابلغ قسم أول المنتزه بأنه أثناء سير نجله بسيارته التاكسي بتقاطع طريق الجيش مع شارع الأقبال بدائرة القسم تصادف مرور مسيره لجماعة الأخوان المسلمين.

فقاموا بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإطلاق أعيره نارية من أسلحة كانت بحوزتهم محدثين إصابته بطلق خرطوش وجرح قطعي بالبطن ما ادى الى وفاته على الفور

وأحدثوا تلفيات بسيارته واتهم وال د الضحية قيادات جماعة الأخوان المسلمين بالتسبب في وفاة نجله، وخلال ساعات من الواقعة تم تحديد المتهم وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية من ضبطة و تبين أنه يدعى فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل 40 سنة و يعمل موظف بنادى المهندسين و مقيم عزبة القلعة دائرة قسم الرمل ثانى و جارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.