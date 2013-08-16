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إنفجار مواسير الغاز بمبنى المقاولون العرب المشتعل برمسيس

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إنفجار مواسير الغاز بمبنى المقاولون العرب المشتعل برمسيس إنفجار مواسير الغاز بمبنى المقاولون العرب المشتعل برمسيس

أدى استمرار اشتعال النيران بالمبنى الإدارة لشركة المقاولون العرب بميدان رمسيس  إلى انفجار بعض مواسير الغاز  بالمبنى الذى يقع أمام قسم شرطة الأزبكية.

وقامت عناصر مسلحة بإطلاق النيران بشكل مكثف على سيارات الحماية المدنية لمنع وصولها إلى موقع الحريق الذي شب بعمارة شركة المقاولون العرب بشارع رمسيس.

ونفت مصادر امتداد النيران لمبانى مجاورة.

وكانت قوات الأمن المكلفة بتأمين قسم الأزبكية بشارع الجلاء القريب من ميدان رمسيس، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع بكثافة على أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، كمحاولة لتفريقهم بعيداً عن القسم بعد محاولة محاصرته.

كما وقعت اشتباكات بين مؤيدى المعزول والاهلى فى محيط مسجد الفتح ، وقامت القوات المسلحة بعمل عازل للفصل بين الجانبين.

 

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