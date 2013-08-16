رئيس برشلونة متهم في قضايا فساد في البرازيل

رشلونة، (إفي): نشرت صحيفة (استاداو دي ساو باولو) البرازيلية مزيدا من التفاصيل حول تورط ساندرو روسيل، رئيس نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني، في قضايا فساد وتزوير وكسب مالي غير مشروع.

وأكد الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكشيرا أن روسيل سيستمر في تلقي عمولات عن المباريات الودية للسيليساو حتى عام 2022.

وكانت الصحيفة قد كشفت أن الاتحاد البرازيلي حول جزءا من الأموال التي جناها من وراء خوض المنتخب مباريات ودية، إلى شركة في الولايات المتحدة باسم ساندرو روسيل، يقدر بثمانية ملايين يورو.

ويعد تيكشيرا صديقا مقربا من روسيل منذ كان الاخير رئيسا لشركة (نايكي) للملابس الرياضية في البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيكشيرا نقل تلك الأموال لأرصدة شركة روسيل ليبعد عن نفسه شبهة الاتهام بالفساد والاختلاس والثراء الفاحش خلال 23 عاما تولى فيها المنصب.

وأوضحت (استاداو) أن الأموال تخص مباريات ودية شارك فيها السيليساو بين عامي 2006 و2012 حيث من المفترض أن يربح المنتخب ما لا يقل عن مليون دولار في المباراة الواحدة.

وتم إرسال مبلغ 10.9 مليون دولار كجزء من أرباح 24 مباراة إلى أرصدة شركة (سي بي إف) بنيو جيرسي الأمريكية، وتتضمن أوراق الاستلام توقيع أليكسندري فيليو، وهو الاسم الرسمي لساندرو روسيل المعروف به في البرازيل.

يذكر أن روسيل لا يزال متهما في قضايا فساد وتزوير في البرازيل بسبب التربح غير المشروع من عائدات مباراة ودية أمام البرتغال عام 2008 ومن المحتمل أن يتعرض لعقوبة السجن 8 أعوام.