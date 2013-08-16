الوصل يتغلب على بايرن هوف الألماني وديا

تغلب الوصل الإماراتي على بايرن هوف الألماني بهدفين نظيفين في مباراة الوصل الأولى في معسكره الخارجي بألمانيا.

سجل هدفي الوصل حسن يوسف ودوندا في الدقيقتين 35 و63،

بدأ الوصل المباراة بتشكيلة غاب عنها المحترف البرازيلي كايو بعد تعرضه لإصابة خفيفة في المران الأخير، وفضل الجهاز الفني إراحته في المباراة التي أنضم قبلها لبعثة الفريق في ألمانيا.

ألغى حكم المباراة هدفاً سجله محمد جمال للوصل في الدقيقة 22 بداعي التسلل، وسبق المباراة مواجهة بين فريقي الرديف بالناديين، وأسفرت عن فوز رديف الوصل بهدف وحيد سجله حميد بن لاحج.

ويستعد الوصل لانطلاق الدوري الإماراتي بمعسكر إعدادي في ألمانيا يخوض خلاله عدد من المباريات الودية.