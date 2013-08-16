أنصار المعزول يعتدون على صحفية باسيوط ويحطمون سيارتها

أسيوط ـ محمد ممدوح : الجمعة , 16 أغسطس 2013 22:01

قام العشرات من أنصار الرئيس المعزول بأسيوط بالإعتداء على مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بأسيوط "سمية العجوز" وحطموا سيارتها بالكامل.

استوقف المعتدون سيارة الصحفية فى ميدان شيكوريل بغرب مدينة أسيوط بالقرب من مكتب الوكالة وبصحبتها طفليها ؛ وقاموا بضربها مما أصابها بنزيف فى الفم والانف وقاموا بتحطيم سيارتها وتكسير زجاجها وكانوا فى طريقهم الى احضار بنزين لاحراق السيارة والفتك بالصحفية لولا تدخل دورية من القوات المسلحة وقامت باطلاق الرصاص الحى فى الهواء مما ادى الى تفريق المتظاهرين. تم نقل الصحفية إلى مستشفى اسيوط العام وتبين اصابتها بحالة ارتجاج وتورم بالرأس ، وقامت قوات الامن والجيش باعادة الصحفية وطفليها الى منزلها .