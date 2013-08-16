أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

أنصار المعزول يعتدون على صحفية باسيوط ويحطمون سيارتها

Google+ Print
أنصار المعزول يعتدون على صحفية باسيوط ويحطمون سيارتها أنصار المعزول يعتدون على صحفية باسيوط ويحطمون سيارتها
أسيوط ـ محمد ممدوح :
الجمعة , 16 أغسطس 2013 22:01

قام العشرات من أنصار الرئيس المعزول بأسيوط بالإعتداء على مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بأسيوط "سمية العجوز" وحطموا سيارتها بالكامل.

استوقف المعتدون سيارة الصحفية فى ميدان شيكوريل بغرب مدينة أسيوط بالقرب من مكتب الوكالة وبصحبتها طفليها ؛ وقاموا بضربها مما أصابها بنزيف فى الفم والانف وقاموا بتحطيم سيارتها وتكسير زجاجها وكانوا فى طريقهم الى احضار بنزين لاحراق السيارة والفتك بالصحفية لولا تدخل دورية من القوات المسلحة وقامت باطلاق الرصاص الحى فى الهواء مما ادى الى تفريق المتظاهرين. تم نقل الصحفية إلى مستشفى اسيوط العام وتبين اصابتها بحالة ارتجاج وتورم بالرأس ، وقامت قوات الامن والجيش باعادة الصحفية وطفليها الى منزلها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية