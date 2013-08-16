3 قتلى و35 مصابا أثناء فض اعتصام مؤيدى المعزول بالسويس

كتب : محمد مقلد منذ 24 دقيقة

قال الدكتور محمد العزيزي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن 3 قتلى و35 مصابا سقطوا نتيجة الاشتباكات التي نشبت بالسويس اليوم.

وأكد العزيزي أنه تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ويتم علاج المصابين بمستشفى السويس العام والتأمين الصحي بحوض الدرس ومن بينهم 9 حالات في حالة حرجة ويجري لهم حاليا عمليات جراحية بمستشفى السويس العام.

وكانت اشتباكات اندلعت بالسويس بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن بسبب اعتصام مؤيدي مرسي بميدان الأربعين، والتي قامت قوات الأمن بالسويس بفضه وإعادة فتح الطرق وتتواصل إلى الآن الاشتباكات بين الطرفين بعدد من الشوارع الجانبية بحي الأربعين.

وأكد شهود عيان أن القتلى سقطوا بسبب الرصاصات التي أطلقها مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.