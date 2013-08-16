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بالصور.. "اليوم السابع" بمقر "كيونت" بماليزيا بعد جدل التسويق الشبكى

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بالصور.. "اليوم السابع" بمقر "كيونت" بماليزيا بعد جدل التسويق الشبكى بالصور.. "اليوم السابع" بمقر "كيونت" بماليزيا بعد جدل التسويق الشبكى
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فى الوقت الذى اشتد فيه الجدل بمصر بشأن شركات وهمية بمجال التسويق الشبكى، وتعرض العديد من المواطنين للنصب والاحتيال من ما يسمى بشركات التسويق الهرمى وبعض شركات غير الشرعية، وفتح تحقيقات واسعة بهذا الشأن، فإن شركات أخرى راسخة تعمل بمجال البيع المباشر تأثرت بشكل بالغ، رغم تأكيدات من خبراء ومسئولين يعملون بهذا المجال.

وخلال زيارة "اليوم السابع" للمقر الرئيسى لشركة كيونت العالمية، والتى تعمل فى نحو 100 دولة، التقت عدداً من مسئولى الشركة، وعلى رأسهم الملياردير داتوا فيجاى اسواران الرئيس التنفيذى للشركة، كما تعرفت على عدد من المنتجات الحصرية للشركة، وطبيعة أعمال التسويق الشبكى، وكيفية مساهمة الاستثمار بهذا المجال فى الدخل القومى، وأيضاً مركز خدمة العملاء التابع لها، والذى يخدم مائة دولة حول العالم، حيث يعمل به 50 موظفاً من 17 جنسية يتحدثون نحو 28 لغة.

وتمكنت "اليوم السابع" من دخول مخازن الشركة، والتعرف على طرق تأمين المنتجات، وفرزها، والتأكد من جودة المنتجات.


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